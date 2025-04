Dopravné víkendové uzávery v Nitre potrvajú dlhšie, budú však posledné

Nitra 4. apríla (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristov na výrazné dopravné obmedzenie na križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova pred obchodným centrom Mlyny v Nitre. Obmedzenia sa začnú v piatok od 19.00 h a potrvajú až do ukončenia stavby v pondelok (7. 4.), upozornila polícia.



Prvá časť prác bude ukončená v nedeľu (6. 4.) o 24.00 h. Druhá časť sa začne v pondelok od 9.00 h a skončiť by sa mala do 24.00 h. „Prestávka medzi prvou a druhou časťou prác by mala zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v časoch rannej dopravnej špičky na jednej z najfrekventovanejších križovatiek v meste,“ informovala polícia.



Stavebné práce si vyžiadajú uzáveru spoločného pravého jazdného pruhu priamo a vpravo v smere na centrum mesta a úplnú uzáveru priechodu pre chodcov cez miestnu cestu Štúrova medzi tržnicou a OD Tesco.



Aktuálne dopravné obmedzenia súvisia s poslednou etapou opravy havarijného stavu kanalizačného potrubia. Tá sa začala 28. februára a trvala šesť víkendov.