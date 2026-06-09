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VÁŽNA NEHODA PRI ROŽŇAVE: Medzi zranenými sú aj deti
Nahlásená bola nehoda osobného auta, ktoré skončilo v priekope.
Autor TASR
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Rožňava 8. júna (TASR) - V obci Bôrka v Rožňavskom okrese došlo v pondelok po 18.30 h k vážnej dopravnej nehode. Zranenia pri nej utrpelo päť ľudí vrátane detí. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.
Nahlásená bola nehoda osobného auta, ktoré skončilo v priekope. „Na mieste zasahovali hasiči z Rožňavy. Po príchode zistili, že účastníkmi nehody bolo päť osôb, z toho dve deti. Všetky osoby utrpeli zranenia,“ uviedli hasiči.
Zraneným poskytli predlekársku prvú pomoc a následne asistovali pri ich transporte do sanitných vozidiel. „Pre jednu ťažko zranenú osobu bol na miesto privolaný aj záchranársky vrtuľník,“ spresnilo KR HaZZ.
Nahlásená bola nehoda osobného auta, ktoré skončilo v priekope. „Na mieste zasahovali hasiči z Rožňavy. Po príchode zistili, že účastníkmi nehody bolo päť osôb, z toho dve deti. Všetky osoby utrpeli zranenia,“ uviedli hasiči.
Zraneným poskytli predlekársku prvú pomoc a následne asistovali pri ich transporte do sanitných vozidiel. „Pre jednu ťažko zranenú osobu bol na miesto privolaný aj záchranársky vrtuľník,“ spresnilo KR HaZZ.