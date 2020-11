Dopravní asistenti v Tatrách pomohli za prvý polrok vyše 2574 klientom

Poprad 10. novembra (TASR) - Dopravní asistenti (DOPAS) pomohli v podtatranských vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) za obdobie od februára do septembra viac ako 2574 klientom. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že spoľahnúť sa na pomoc a podporu dvadsaťjeden DOPAS môžu ľudia na linke Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa.



Kováč priblížil, že dopravní asistenti spoločne strávili 408 hodín realizovaním osvetových aktivít. Viac ako 30 % z klientely tvoria deti. DOPAS tiež pomáhali v rámci svojich bydlísk so šírením overených informácií o ochorení COVID-19, o prevenčných opatreniach, nariadeniach, a v mnohých prípadoch pomáhali dobrovoľne v miestnych komunitách a v obci. DOPAS rozdali podľa slov hovorcu cez 2000 rúšok tým, čo ich najviac potrebovali, distribuovali dezinfekciu a ochranné pomôcky. „Vďaka DOPAS sme mohli distribuovať v apríli humanitárnu pomoc aj v Podhoranoch – 1800 litrov pitnej vody do 120 rodín, ktoré k nej nemajú prístup,“ ozrejmil Kováč.



Počas turistickej sezóny DOPAS pomáhali zorientovať sa aj turistom. Spoločne za celé obdobie pôsobili vo vlaku viac ako 435 hodín. „DOPAS poskytujú klientom informácie o prepravnom poriadku, bezplatnom cestovaní i všeobecných informáciách o železnici. V neposlednom rade sú účinnou pomocou pri šírení informácií o infekčných chorobách, potrebe dodržiavať preventívne opatrenia, či zorientovať sa v aktuálnych nariadeniach,“ vysvetlil hovorca.



Na výkon dobrovoľníckej činnosti získavajú DOPAS príspevok na kompenzáciu nákladov súvisiacich s aktivitami vo výške do 150 eur. Osobitým cieľom projektu je rozvoj modelu potenciálneho zamestnávania nízko kvalifikovaných osôb a ich príprava na zamestnanie v rámci voľných pozícií ZSSK. Projekt realizuje ZSSK v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a je nastavený do apríla budúceho roka.