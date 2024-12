Dopravnú nehodu v Hornej Štubni neprežila 37-ročná vodička

Horná Štubňa 2. decembra (TASR) - Dopravnú nehodu na rýchlostnej ceste R3 v Hornej Štubni (okres Turčianske Teplice) v pondelok dopoludnia neprežila 37-ročná vodička. Okolnosti zrážky osobného auta s nákladným vozidlom polícia vyšetruje. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.



"Vodička osobného motorového vozidla Škoda Octavia zo zatiaľ nezistených príčin prešla s vozidlom do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazila s jazdnou súpravou značky Volvo," opísala Kocková.



Pri dopravnej nehode podľa nej utrpela vodička zranenia nezlučiteľné so životom, 59-ročného vodiča nákladného auta previezli záchranári do zdravotníckeho zariadenia, policajti zároveň nariadili odber krvi.



Polícia na miesto prizvala znalca z odboru cestnej dopravy. "Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala Kocková.