VODIČ NEZVLÁDOL RIADENIE: Mladík pri nehode vrazil do stromu a umrel

Košice 9. februára (TASR) – Dvadsaťpäťročný Košičan prišiel o život pri dopravnej nehode pri obci Budimír v okrese Košice-okolie, ku ktorej došlo v utorok (8. 2.) večer. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Vodiči išiel autom zn. Škoda Felicia od obce Seniakovce na Budimír. „Pravdepodobne sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, na rovnom úseku cesty prešiel s vozidlom plynule do protismeru, následne zišiel z cesty, a potom narazil do stromu, pravdepodobne najprv ľavou bočnou časťou do jedného, a potom čelne do ďalšieho,“ povedala s tým, že vodiča po náraze vymrštilo z vozidla. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol.







To, či pred jazdou požil alkoholické alebo iné omamné a psychotropné látky, budú zisťovať pri nariadenej pitve.



Polícia v súvislosti s touto nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Aj za účasti znalca z odboru cestná doprava bude predmetom ďalšieho vyšetrovania aj to, prečo vodič so svojim vozidlom zišiel z cesty, aj bližšie okolnosti tejto tragickej udalosti,“ dodala Ivanová.