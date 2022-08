NEPOZORNOSŤ HO STÁLA ŽIVOT: Vodič skončil v protismere

Košice 1. augusta (TASR) - Život 51-ročného vodiča si vyžiadala nedeľňajšia (31. 7.) dopravná nehoda medzi Moldavou nad Bodvou a Drienovcom v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K tragickej nehode došlo krátko po 13.00 h. Podľa doterajších zistení sa vodič osobného auta zn. Peugeot z okresu Revúca pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla. Prešiel do protismeru, kde narazil do oproti idúceho auta zn. VW Passat, ktoré v tom čase viedol 61-ročný vodič z okresu Senec. "Vodič vozidla zn. Peugeot pokračoval ďalej v protismernej časti vozovky, kde sa po niekoľkých metroch čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom zn. VW Multivan, ktoré viedol 59-ročný vodič z okresu Košice okolie," spresnila.



Muž z okresu Revúca utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič vozidla zn. VW Multivan utrpel ťažké zranenia. "U vodičov vozidiel zn. VW Pasat a VW Multivan požitie alkoholu zistené nebolo," dodala Mésarová. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý vodič, budú zisťovať pri pitve.



Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti i presná príčina tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Počas dokumentovania dopravnej nehody bol úsek cesty neprejazdný, policajti dopravu odkláňali.