ZRAZIL SA S KAMIÓNOM: Nehodu za obcou Kriváň neprežil 40-ročný vodič

Detva 20. januára (TASR) – Pri piatkovej rannej dopravnej nehode za obcou Kriváň v Detvianskom okrese zomrel 40-ročný vodič. TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.



Pripomenula, že nehoda sa stala za kruhovým objazdom, za obcou. "Podľa doposiaľ zistených informácií mal 40-ročný vodič osobného auta z neznámych príčin prejsť s vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s kamiónom, ktorý išiel oproti," spresnila. Dodala, že vodič osobného auta utrpel pri náraze zranenia, ktorým na mieste podľahol.



Hovorkyňa zdôraznila, že polícia v súčasnosti dopravnú nehodu dokumentuje. "Na mieste sú aj znalci z odboru cestnej dopravy," podotkla a doplnila, že do vyšetrovania priberú aj znalcov z odboru súdneho lekárstva. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania.