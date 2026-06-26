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Dopravný podnik Bratislava: Klimatizáciou disponujú všetky autobusy
Počas stredajšieho (24. 6.) popoludnia došlo podľa Reichela ku krátkodobému prerušeniu premávky na električkovej trati v bratislavskej Rači z dôvodu vydutia časti koľajovej trate vplyvom tepla.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Klimatizáciou disponujú všetky autobusy a trolejbusy Dopravného podniku Bratislava (DPB), ako aj viac ako 70 percent električiek. Zapnutie a nastavenie klimatizácie vo vozidlách závisí od ich veku. Pre TASR to uviedol vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Boris Reichel.
„V najnovších vozidlách MHD je klimatizácia riadená automaticky. Spúšťa sa pri zapnutí vozidla a jej výkon sa prispôsobuje aktuálnej teplote v interiéri aj exteriéri pomocou senzorov. V starších vozidlách zapína klimatizáciu vodič na základe výzvy dispečingu a v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok,“ vysvetlil Reichel.
Na správnu funkčnosť klimatizácií majú podľa jeho slov vplyv aj časté zastavenia vozidiel a následné otváranie dverí, ako aj otváranie okien cestujúcimi napriek pustenej a funkčnej klimatizačnej jednotke. „Oba popísané javy púšťajú teplý vzduch do interiéru vozidla, vytvárajú nápor na klimatizačné jednotky a horúcich dňoch môžu výrazne znížiť účinok klimatizácie,“ upozornil.
Reichel zároveň ozrejmil, že trakčné vedenie, ako aj koľajnice vplyvom tepla menia svoju rozťažnosť preto ich DPB pravidelne kontroluje s cieľom zabezpečenia plynulej a bezpečnej premávky MHD.
Počas stredajšieho (24. 6.) popoludnia došlo podľa Reichela ku krátkodobému prerušeniu premávky na električkovej trati v bratislavskej Rači z dôvodu vydutia časti koľajovej trate vplyvom tepla. „Premávka bola našimi prevádzkovými pracovníkmi obnovená do 90 minút,“ doplnil.
„V najnovších vozidlách MHD je klimatizácia riadená automaticky. Spúšťa sa pri zapnutí vozidla a jej výkon sa prispôsobuje aktuálnej teplote v interiéri aj exteriéri pomocou senzorov. V starších vozidlách zapína klimatizáciu vodič na základe výzvy dispečingu a v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok,“ vysvetlil Reichel.
Na správnu funkčnosť klimatizácií majú podľa jeho slov vplyv aj časté zastavenia vozidiel a následné otváranie dverí, ako aj otváranie okien cestujúcimi napriek pustenej a funkčnej klimatizačnej jednotke. „Oba popísané javy púšťajú teplý vzduch do interiéru vozidla, vytvárajú nápor na klimatizačné jednotky a horúcich dňoch môžu výrazne znížiť účinok klimatizácie,“ upozornil.
Reichel zároveň ozrejmil, že trakčné vedenie, ako aj koľajnice vplyvom tepla menia svoju rozťažnosť preto ich DPB pravidelne kontroluje s cieľom zabezpečenia plynulej a bezpečnej premávky MHD.
Počas stredajšieho (24. 6.) popoludnia došlo podľa Reichela ku krátkodobému prerušeniu premávky na električkovej trati v bratislavskej Rači z dôvodu vydutia časti koľajovej trate vplyvom tepla. „Premávka bola našimi prevádzkovými pracovníkmi obnovená do 90 minút,“ doplnil.