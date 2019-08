Dopravný podnik Bratislava kúpi vyše 80 autobusov s kamerovým systémom

Záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky v oboch tendroch do 19. septembra.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) výrazne obmení svoj vozový park. Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy (MHD) v hlavnom meste vyhlásil v pondelok tender na nákup 81 kĺbových autobusov a štyroch minibusov (s dĺžkou maximálne osem metrov). Predmetom nákupu sú klimatizované nízkopodlažné vozy vybavené kamerovým systémom. Oznámenie zverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ).



"Hodnotiacim kritériom nebude len cena, dôležitým parametrom budú aj obsaditeľnosť vozidla či prevádzkové náklady z hľadiska spotreby," uviedla o súťaži na nové autobusy hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Poukázala na to, že z dôvodu zvýšenia transparentnosti a možnosti zapojenia sa čo najväčšieho počtu uchádzačov vyhlásil DPB dve verejné obstarávania – na samotné kĺbové autobusy a na minibusy. "V prípade kĺbových autobusov sa predmet zákazky delí na tri časti - a to 70 kĺbových autobusov, desať kĺbových autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy batožiny a jeden kĺbový autobus, ktorý bude slúžiť na účely autoškoly DPB," ozrejmila hovorkyňa. Celková odhadovaná cena tejto zákazky je 26.805.000 eur bez DPH. V prípade tendra na minibusy je predpokladaná hodnota zákazky 915.408 eur bez DPH.



Záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky v oboch tendroch do 19. septembra. Nové vozidlá MHD v hlavnom meste nahradia najstaršie vozy, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.



Plne klimatizované nízkopodlažné vozidlá s výklopnými plošinami pre zdravotne postihnutých budú mať okrem kamier snímajúcich interiér i exteriér moderný informačný systém, sedadlá s koženým alebo koženkovým čalúnením, USB nabíjačky, wifi vybavenie, automatické počítanie cestujúcich, motor najnovšej emisnej normy Euro 6 s cieľom znižovať ročnú produkciu emisií.