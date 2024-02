Dopravný podnik Bratislava modernizuje trolejbusovú trať na Dolné hony

Bratislava 28. februára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) modernizuje trolejbusovú trať na Dolné hony. Obnovou prechádzajú meniarne i podzemné trakčné káble. Hoci väčšina zmien nie je na prvý pohľad viditeľná, mala by podľa mestského dopravcu zvýšiť komfort cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



"V rámci projektu sa vymenia podzemné napájacie trakčné káble, ktoré z meniarní Ružová dolina a Dolné Hony napájajú trolejbusové trate na Dolných honoch, Gagarinovej a Mierovej ulici," priblížil Vozár s tým, že viditeľnou zmenou bude zjednotenie náterov stĺpov trakčného vedenia do antracitovej farby.



Počas jarných prázdnin, teda v čase nižšieho dopytu, uskutoční mestský dopravca na Dolných honoch napäťovú výluku. Od 2. do 10. marca nasadí na linky 42, 71 a 72 náhradné autobusy, ktoré budú premávať v pôvodných trasách daných liniek. Vrakunská ulica bude v danom čase v úseku Popradská - Komárovská pre autá prejazdná iba v smere na Dolné hony, v smere do centra povedie obchádzková trasa po Kazanskej ulici.



Po tomto termíne bude dopravný podnik pokračovať v prácach bez obmedzenia cestnej premávky. V apríli a máji sú postupne naplánované napäťové výluky aj na Mierovej a Gagarinovej ulici. Modernizáciou prejdú aj meniarne, ktoré zabezpečujú napájanie trolejovej siete. Ukončenie modernizácie trakčných káblov a meniarní je naplánované do konca júna.