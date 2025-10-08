Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dopravný podnik Bratislava obnovil premávku liniek 42, 49 a 64

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na Stromovej a Pražskej ulici bola v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov.

Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnovil premávku trolejbusov liniek 42, 49 a 64 po pôvodných trasách. Informuje o tom na svojom webe.

Na Stromovej a Pražskej ulici bola v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov. Dôvodom bola oprava spadnutého trolejového vedenia na Stromovej. Linky 42, 49 a 64 premávali odklonenou trasou, nasadená bola náhradná doprava.
