< sekcia Regióny
Dopravný podnik Bratislava obnovil premávku liniek 42, 49 a 64
Na Stromovej a Pražskej ulici bola v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnovil premávku trolejbusov liniek 42, 49 a 64 po pôvodných trasách. Informuje o tom na svojom webe.
Na Stromovej a Pražskej ulici bola v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov. Dôvodom bola oprava spadnutého trolejového vedenia na Stromovej. Linky 42, 49 a 64 premávali odklonenou trasou, nasadená bola náhradná doprava.
Na Stromovej a Pražskej ulici bola v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov. Dôvodom bola oprava spadnutého trolejového vedenia na Stromovej. Linky 42, 49 a 64 premávali odklonenou trasou, nasadená bola náhradná doprava.