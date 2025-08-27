< sekcia Regióny
Dopravný podnik Bratislava oslavuje 130 rokov
Pri tejto príležitosti vypraví v stredu popoludní historickú električku.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) si pripomína 130 rokov od momentu, keď do ulíc Bratislavy vyšla prvá električka s cestujúcimi. Stalo sa tak 27. augusta 1895. Pri tejto príležitosti vypraví v stredu popoludní historickú električku. Jazda centrom mesta bude bezplatná. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Do ulíc vypravíme poslednú dvojnápravovú električku vyrobenú v Československu, historickú #38,“ pozýva dopravný podnik na sociálnej sieti. Cestujúci sa ňou budú môcť previezť od 16.00 do 20.00 h na trase historickej linky A. Štart bude na Jesenského a každých 30 minút spraví okruh po trase Centrum - Kapucínska - Tunel - Chatam Sófer - Vodná veža - Most SNP a naspäť na Jesenského. Jazdy budú bezplatné.
Okrúhle výročie plánuje mestský dopravca osláviť aj počas Dňa otvorených dverí (DOD), ktorý bude 6. septembra v Depe Jurajov dvor. Návštevníkov si budú môcť obzrieť vystavené vozidlá, nahliadnuť do priestorov depa a spoznať zákulisie. V rámci noviniek je pripravená návšteva čalúnnickej haly, možnosť vidieť zmodernizované Depo Krasňany či prehliadka električky v skúšobnej hale.
Chýbať nebude ani súťaž v čistení autobusu či súťaž zručností vodičov autobusov, na ktorej sa predstavia nielen vodiči DPB, ale aj z iných miest Slovenska a Česka. Program bude pripravený aj pre deti. Finále osláv má byť historický konvoj, keď vozidlá mapujúce dejiny mestskej hromadnej dopravy v Bratislave vyrazia do ulíc a návštevníci sa nimi budú môcť odviezť.
„Do ulíc vypravíme poslednú dvojnápravovú električku vyrobenú v Československu, historickú #38,“ pozýva dopravný podnik na sociálnej sieti. Cestujúci sa ňou budú môcť previezť od 16.00 do 20.00 h na trase historickej linky A. Štart bude na Jesenského a každých 30 minút spraví okruh po trase Centrum - Kapucínska - Tunel - Chatam Sófer - Vodná veža - Most SNP a naspäť na Jesenského. Jazdy budú bezplatné.
Okrúhle výročie plánuje mestský dopravca osláviť aj počas Dňa otvorených dverí (DOD), ktorý bude 6. septembra v Depe Jurajov dvor. Návštevníkov si budú môcť obzrieť vystavené vozidlá, nahliadnuť do priestorov depa a spoznať zákulisie. V rámci noviniek je pripravená návšteva čalúnnickej haly, možnosť vidieť zmodernizované Depo Krasňany či prehliadka električky v skúšobnej hale.
Chýbať nebude ani súťaž v čistení autobusu či súťaž zručností vodičov autobusov, na ktorej sa predstavia nielen vodiči DPB, ale aj z iných miest Slovenska a Česka. Program bude pripravený aj pre deti. Finále osláv má byť historický konvoj, keď vozidlá mapujúce dejiny mestskej hromadnej dopravy v Bratislave vyrazia do ulíc a návštevníci sa nimi budú môcť odviezť.