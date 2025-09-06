< sekcia Regióny
Dopravný podnik Bratislava otvorí v rámci DOD brány Depa Jurajov dvor
Súčasťou programu bude aj súťaž zručnosti vodičov autobusov.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) otvorí v sobotu v rámci svojho dňa otvorených dverí (DOD) brány Depa Jurajov dvor. Pripravil program, ktorý je oslavou 130. výročia spustenia mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Ponúkne prehliadky, súťaže aj konvoj historických vozidiel. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Bratislava si tento rok pripomína významný míľnik, 130 rokov mestskej hromadnej dopravy. Prvé električky odviezli cestujúcich 27. augusta 1895 a odvtedy sa stali pevným pilierom bratislavskej dopravy. Tohtoročný Deň otvorených dverí DPB tak bude oslavou histórie dopravy v uliciach aj v depe. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na ikonické historické električky, autobusy a trolejbusy, ktoré budú vystavené spoločne s najnovšími nízkopodlažnými vozidlami, ale aj na prehliadky zázemia, vďaka ktorému udržiavame Bratislavu v pohybe,“ avizoval Vozár.
Súčasťou programu bude aj súťaž zručnosti vodičov autobusov. Zúčastnia sa na nej nielen bratislavskí vodiči, ale i ďalší z dopravných podnikov zo Slovenska aj Česka. „Svoje schopnosti predvedú vodiči z Bratislavy, Nitry, Žiliny, Košíc a Prešova, a prídu aj zástupcovia Prahy, Brna a Ostravy. Pod ich rukami sa ukáže, že riadenie mestského autobusu nie je len o každodennej premávke, ale aj o dokonalej technike a dôslednosti,“ priblížil hovorca. V disciplínach podľa neho nepôjde len o rýchlosť, ale aj o precíznosť jazdy na centimetre.
Ako Vozár doplnil, vrcholom podujatia bude jedinečný konvoj historických vozidiel, ktorý sa v uliciach hlavného mesta objavuje iba pri mimoriadnych príležitostiach.
„Som rád, že aj tento rok môžeme predstaviť zákulisie dopravného podniku a ukázať prácu našich kolegov v depe. Takéto prehliadky zázemia sú každoročne obľúbené a už teraz napríklad vnímame obrovský záujem o jazdu v historickom konvoji,“ vyhlásil predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Okrem toho sú súčasťou programu aj viaceré interaktívne stanovištia. Na nich si budú môcť záujemcovia vyskúšať nielen prehodenie výhybky či natrolejovanie trolejbusu, ale i riadenie električky.
Návštevníci sa tiež môžu zapojiť do žrebovania o ročnú električenku. „Tento rok svoju premiéru zažije aj súťaž v umývaní vozidiel, kde trojčlenné tímy návštevníkov ukážu, ako si poradia s čistením autobusu. Pod prísnym, ale spravodlivým dohľadom odborníkov z DPB zvíťazí najrýchlejší a najdôkladnejší tím, ktorý získa mesačnú električenku,“ uviedol Vozár. Pripravený je podľa neho aj sprievodný a hudobný program.
