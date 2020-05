Dopravný podnik Bratislava posilňuje MHD linky rekreačnej dopravy

Bratislava 4. mája (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) počas každého víkendu až do konca októbra posilňuje MHD linky takzvanej rekreačnej dopravy. Dopravca o tom informuje na svojom webe.



DPB spresňuje, že linka 29 bude posilnená kapacitnými vozidlami. Linka 43 bude premávať až na Kačín (každý druhý spoj) a taktiež na nej budú nasadené kĺbové vozidlá. "Linka 52 bude mať počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 19.00 h posilnený interval na 30 minút a každý spoj bude zachádzať až na konečnú Potočná, ktorá je bránou do Malých Karpát k lokalitám Biely a Červený kríž," uviedol DPB. Linka 144 bude mať predĺžený prevádzkový čas až do 20.00 h.



Dopravca žiada verejnosť, aby aj v prírode pre pandémiu nového koronavírusu dodržiavala všetky platné hygienické zásady, a to bezpečný odstup či nosenie ochranných rúšok pri míňaní ostatných ľudí.