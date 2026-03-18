< sekcia Regióny
Dopravný podnik Bratislava pre migráciu žiab skracuje spoje linky 43
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) dočasne skracuje večerné spoje linky 43. Dôvodom je migrácia žiab. Autobusy tak budú premávať po 18.00 h iba po Železnú studničku. Informuje o tom DPB na sociálnej sieti.
„Príroda sa pomaly prebúdza zo zimného spánku a keď objavujú prvé teplé slnečné lúče, vrcholí migrácia žiab do oblasti rybníkov v mestských lesov. Práve preto skracujeme večerné spoje linky 43,“ konštatuje mestský dopravca.
Mestské lesy už minulý týždeň informovali, že pripravujú opatrenia v súvislosti s migráciou žiab z lesného porastu k vodným plochám. Jedným z nich bude aj dočasná uzávera Cesty mládeže pre autá.
