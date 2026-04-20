Dopravný podnik Bratislava upozorňuje na dočasné zmeny liniek 1 a N61
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) upozorňuje na dočasné zmeny v premávke liniek 1 a N61 pre modernizáciu Námestia SNP. Obmedzenia v centre mesta, spojené s presmerovaním liniek a výlukou, platia od pondelka do 30. júna 2026.
DPB spresnil, že linka 1 bude z Obchodnej ulice presmerovaná cez tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie. Zastávku Centrum v oboch smeroch neobslúži.
Nočná linka N61 bude medzi zastávkami Pod stanicou a Autobusová stanica premávať obchádzkou cez Hodžovo a Kollárovo námestie. „Zastávky Suché mýto, Centrum, Dunajská (len smer Letisko), Rajská (len smer Hlavná stanica), Ondrejský cintorín - nást. A (len smer Hlavná stanica) nebudú obsluhované,“ priblížil DPB.
