Dopravný podnik Bratislava vypraví počas víkendu aj historické vozidlá

Bratislava 20. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypraví počas víkendových Bratislavských mestských dní historické vozidlá na tri linky. Jazda nimi bude bezplatná. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



Trolejbusová linka H ponúkne spojenie centra mesta a Depa Hroboňova na trase Rajská - Špitálska - Kollárovo nám. - Hodžovo nám. - Hrad - Červený kríž - Búdková - Depo Hroboňova. Električková linka A bude premávať okružnou trasou cez centrum mesta: Jesenského - Centrum - Americké nám. - Blumentál - Vysoká - Kapucínska - Chatam Sófer - Most SNP - Jesenského. Autobusová linka M bude premávať po okružnej trase Nové SND - Most Apollo - Einsteinova - Viedenská cesta - Krasovského - Most SNP - Šafárikovo nám. - Malá scéna - Nové SND.



"V sobotu zároveň privíta rušňové depo Bratislava východ prvých návštevníkov v tomto roku a DPB ako partner podujatia Prvý parný deň vypraví mimoriadnu linku R na trase Detvianska - Východné," doplnil Vozár.



Mestský dopravca sa do víkendového festivalu zároveň zapojí aj tým, že záujemcom ponúkne pohľad do zákulisia fungovania Depa Hroboňova (trolejbusy a elektrobusy). Okrem vystavenia nových hybridných trolejbusov či historických trolejbusov ponúkne možnosť zažiť prejazd umývacou linkou a pozrieť si ukážky natrolejovania.