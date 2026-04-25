Dopravný podnik Bratislava vypraví počas víkendu aj historické vozidlá
Cestujúci si môžu vybrať z troch špeciálnych liniek, každá z nich povedie z centra mesta.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypraví aj počas víkendových Bratislavských mestských dní flotilu historických vozidiel. Premávať budú na špeciálnych linkách. Jazda nimi bude bezplatná. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Bratislavské mestské dni sú príležitosťou pripomenúť si históriu mestskej hromadnej dopravy. Nechceme ju však iba ukazovať, ale umožniť cestujúcim, aby ju aj sami zažili. Autenticky, priamo na palube. Pripomenú si vozidlá, ktoré vozili celé generácie Bratislavčanov a formovali dnešnú tvár MHD,“ pozýva predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Cestujúci si môžu vybrať z troch špeciálnych liniek, každá z nich povedie z centra mesta. Premávať budú oba dni od 10.00 do približne 17.00 h.
Električková linka A odštartuje na Jesenského ulici, odkiaľ pôjde cez Špitálsku, Vazovovu, Radlinského, Obchodnú a Kapucínsku ulicu. Pokračovať bude cez tunel na nábrežie a cez Mostovú ulicu späť na Jesenského.
Trolejbusová linka H ponúkne trasu z Rajskej cez Ul. 29. augusta, Hodžovo námestie, Palisády, Mudroňovu na Búdkovú a späť.
Autobusová linka M spojí oba brehy Dunaja a odvezie cestujúcich z Nového SND cez Landererovu ulicu, Most Apollo a Einsteinovu na Viedenskú cestu k Sadu Janka Kráľa. Odtiaľ sa cez Most SNP, Rázusovo a Vajanského nábrežie a Dostojevského rad vráti späť k Novému SND.
Hlavnou atrakciou sobotňajšieho programu na električkovej linke A bude električka BMEŽ #31 z roku 1938, ľudovo prezývaná „Päťokeňák“, spolu s historickým vozňom. Električka patrí ku klenotom historickej zbierky DPB. Po jej boku sa predstavia aj Tatra T2 a Tatra K2. Nedeľná výprava električiek bude čiastočne obmenená.
Na trolejbusovej linke H sa oba dni predstavia štyri ikonické modely trolejbusov krátke vozidlá Škoda 9 Tr a Škoda 14 Tr a kĺbové vozidlá Škoda 15 Tr a Škoda Sanos.
Autobusová linka M prinesie každý deň odlišné zloženie vozidiel. Premávku v sobotu zabezpečia Karosa ŠM 11, Ikarus 280 a najnovší autobus v historickej zbierke DPB Mercedes-Benz Capacity. V nedeľu ich vystriedajú TAM 272 A 180 M, kĺbová Karosa B 741 a Irisbus Citelis 12M.
Dopravný podnik zároveň nasadí na vybraných linkách viac veľkokapacitných vozidiel. Viac priestoru pre cestujúcich ponúknu električky na linke 9, trolejbusy na linkách 47 a 60 a posilnené budú aj autobusové linky 70 a 88.
