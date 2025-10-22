< sekcia Regióny
Dopravný podnik Bratislava začne v noci s brúsením koľajníc
Zbrúsením poškodeného povrchu budú koľajnice bez nerovností. Spomalia tým aj rýchlosť opotrebenia podvozkov električiek. Koľajnice brúsia v noci, aby cez deň neobmedzovali dopravu.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) začne v noci zo stredy na štvrtok (23. 10.) v hlavnom meste s brúsením viacerých úsekov koľajníc električkových tratí. Práce budú v nočných hodinách v rôznych častiach Bratislavy trvať až do konca novembra. DPB o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po skončení premávky električiek naši kolegovia počas dnešnej a nadchádzajúcich niekoľkých nocí budú brúsiť povrch koľajníc na Karloveskej radiále. Ide o práce, vďaka ktorým bude pre vás cesta električkou tichšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia,“ napísal podnik.
Ako DPB vysvetlil, zbrúsením poškodeného povrchu budú koľajnice bez nerovností. Spomalia tým aj rýchlosť opotrebenia podvozkov električiek. Koľajnice brúsia v noci, aby cez deň neobmedzovali dopravu.
„Brúsenie koľajníc obvykle sprevádza zvýšená úroveň hlučnosti, za čo sa vopred ospravedlňujeme,“ upozornil dopravca.
