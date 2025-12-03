< sekcia Regióny
Dopravný podnik Bratislava žiada financie na nákup električiek
DPB uviedol, že aktuálne realizuje viacero modernizačných projektov, v rámci ktorých do Bratislavy smerujú nové vozidlá.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB), prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na nákup desiatich nových obojsmerných električiek s dĺžkou 32,5 metra. TASR o tom informoval hovorca podniku Jozef Vozár.
„V prípade schválenia žiadosti a podpísania zmluvy o NFP pristúpi DPB k objednaniu prvých desiatich vozidiel. Tento krok zabezpečí plynulé pokračovanie obnovy vozidlového parku a ďalší kvalitatívny posun v električkovej doprave v Bratislave,“ spresnil bratislavský mestský dopravca.
Pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok podpísal DPB rámcovú zmluvu s víťazom verejného obstarávania na dodanie 20 obojsmerných električiek, ktoré bolo vyhlásené a vyhodnotené v závere roka 2024. Víťazom obstarávania sa stala skupina dodávateľov - Škoda Transportation, Škoda Ekova, Škoda Electric, ŽOS Trnava. Cena za jednu električku je vo výške 3,8 milióna eur.
DPB uviedol, že aktuálne realizuje viacero modernizačných projektov, v rámci ktorých do Bratislavy smerujú nové vozidlá. „Ide o desať jednosmerných nízkopodlažných električiek, viac ako sto autobusov na CNG a dieselový pohon a tri elektrobusy. Rozvoj bezbariérovej dopravy je kľúčovou súčasťou vízie DPB do roku 2030,“ poznamenal Vozár.
