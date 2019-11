Dopravný podnik chce do starších vozidiel MHD namontovať 1323 kamier

Bratislava 6. novembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) chce namontovať kamerový systém do starších autobusov a električiek. Celkovo má byť nainštalovaných 1323 kamier v 140 autobusoch a 49 súpravách električiek. Dopravca vyhlásil v týchto dňoch veľký tender za 1,15 milióna eur s DPH na dodávku a montáž kamerového systému do vozidiel MHD.



"Všetky nové vozidlá DPB už sú vybavené priamo od výrobcu nielen vnútorným, ale aj vonkajším kamerovým systémom, podnik sa však rozhodol namontovať kamery aj do ostatných, starších vozidiel MHD. V prípade autobusov ide o vozidlá z rokov 2010 až 2012 a električky vyrobené v 90. rokoch minulého storočia," informovala TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Termín ukončenia verejného obstarávania podnik predpokladá na prelome rokov 2019 a 2020.



DPB očakáva podľa zverejnených súťažných podkladov cenu za dodávku a montáž kamerového systému do autobusov za 720.000 eur bez DPH. Dodávka a montáž kamerového systému do električiek predpokladá dopravca v sume 245.000 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 2. decembra. V ten istý deň chce dopravca tieto ponuky otvárať. Pri ich vyhodnocovaní bude prihliadať na najnižšiu cenu bez DPH.



Po májovom incidente, keď bol v autobuse napadnutý manželský pár, mesto vyhlásilo, že musia byť všetky vozidlá MHD vybavené kamerovým systémom tak, aby bezpečnostné zložky mali online spojenie s vozidlom, v ktorom sa odohráva krízová situácia.