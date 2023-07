Dopravný podnik eviduje problémy s inými dopravcami na zastávkach MHD

Bratislava 8. júla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaznamenáva na niektorých zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD) občasné problémy s inými autobusovými dopravcami. Týka sa to napríklad zastávok pred autobusovou stanicou Mlynské nivy či pod Mostom SNP. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec s tým, že mestský dopravca pravidelne apeluje na dodržiavanie pravidiel.



"Niektorí dopravcovia bez súhlasu mesta a DPB zastavujú na zastávkach MHD, ktoré nie sú určené na iné druhy dopravy, a tým zdržiavajú trolejbusy a autobusy," poznamenal Chlebovec. V prípade obratiska pod Mostom SNP vozidlá diaľkovej dopravy často stoja tak, že autobusy MHD nemôžu zastaviť pri obrubníku nástupišťa. To sťažuje nastupovanie menej mobilným cestujúcim.



Kompetenciu na zlepšenie takéhoto stavu majú podľa mestského dopravcu orgány na to určené podľa legislatívy. Ide o políciu, ktorá kontroluje dodržiavanie predpisov cestnej premávky týkajúcich sa zastavovania na zastávkach verejnej dopravy, či Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou kontroly dodržiavania podmienok udelenej licencie. Prípadne aj Ministerstvo dopravy SR pri vybavovaní žiadostí o licencie na medzinárodnú dopravu.



"DPB zo svojej pozície pravidelne apeluje na dodržiavanie pravidiel," doplnil Chlebovec.