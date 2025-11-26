Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dopravný podnik Košice obnoví autobusy na Rastislavovej ulici

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Tomáš Halász

Košice 26. novembra (TASR) - V nadväznosti na ukončenie rozsiahlych stavebných prác na Rastislavovej ulici v Košiciach budú autobusové linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) č. 12, 15 a 16 premávať od štvrtka (27. 11.) po svojich bežných trasách. Informuje o tom Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na svojej webovej stránke.

Uvedené linky tak opäť začnú obsluhovať kľúčové zastávky v centre a širšom okolí, a to Dom umenia, Pasteurova, Stará nemocnica a Kasárne, Kulturpark. Zároveň sa ruší ich dočasná premávka a zastavovanie na Južnej triede.

„Sme radi, že stavebné práce sú ukončené a môžeme vrátiť kľúčové linky na ich štandardné trasy. Očakávame, že to prinesie plynulejšiu a rýchlejšiu dopravu najmä pre cestujúcich smerujúcich do centra mesta a k nemocnici,“ uviedol vedúci oddelenia obchodu a marketingu DPMK Matúš Priganc.

Cestovné poriadky sú k dispozícii na webovej stránke dopravcu, na zastávkach MHD a v dopravných aplikáciách.
