Bratislavský dopravný podnik: Megatrolejbus sa v teste osvedčil

Bratislava 14. decembra (TASR) - Skúška najdlhšieho trolejbusu v podmienkach bratislavskej mestskej hromadnej dopravy sa skončila úspešne. Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti uvádza, že testovanie predčilo všetky očakávania.



"Megatrolejbus si hravo poradil so všetkými ostrými križovatkami a bez problémov zvládol aj úzke bratislavské uličky,“ uviedol dopravca. Potvrdil, že plánuje nakúpiť 16 vozidiel, ktoré by sa mohli v prevádzke objaviť do roku 2023. Nahradiť by mali súčasné vozidlá na najvyťaženejšej linke 201 z Hlavnej stanice na Dolné hony.



Oproti súčasným vozidlám ponúka 24-metrový megatrolejbus až o tretinu vyššiu kapacitu a bez tlačenia sa odvezie viac ako 200 cestujúcich.



Najbližšie podobne dlhé vozidlá jazdia v Linzi a vo viacerých švajčiarskych mestách. Keďže s takto dlhými, veľkokapacitnými vozidlami v Bratislave ešte nie sú skúsenosti, DPB pred vyhlásením súťaže na nákup nových vozidiel oslovil viacerých výrobcov so žiadosťou o možnosť testovania. V uliciach hlavného mesta testovali vozidlo výrobcu, ktorý na žiadosť reagoval pozitívne. Vozidlo sa objavilo v uliciach Bratislavy v prvej polovici novembra.