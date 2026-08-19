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Dopravný podnik mesta Košice obmedzí dopravu na rýchlodráhe
Vybrané spoje linky R1 budú nahradené autobusovou dopravou zo Staničného námestia o 13.07 a 17.07 h a zo Vstupného areálu U. S. Steel o 14.33 a 18.31 h.
Autor TASR
Košice 19. augusta (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje, že počas víkendov 22. - 23. augusta a 29. - 30. augusta bude pre úpravu a orez zelene pri električkovej trati obmedzená doprava na rýchlodráhe v úseku Vstupný areál U. S. Steel - Pereš, vodojem. Informoval o tom DPMK na sociálnej sieti.
Vybrané spoje linky R1 budú nahradené autobusovou dopravou zo Staničného námestia o 13.07 a 17.07 h a zo Vstupného areálu U. S. Steel o 14.33 a 18.31 h. „Vybrané spoje liniek R1 a R3 budú zo Vstupného areálu U. S. Steel po zastávku OC Optima premávať po protismernej koľaji,“ uviedol DPMK s tým, že sa to týka spojov R1 o 14.11 a 18.11 h a R3 o 14.23 a 18.33 h.
DPMK doplnil, že na zastávkach Valcovne U. S. Steel, Ludvíkov Dvor, Poľov, rázcestie a Perešská budú električky zastavovať na protismernej koľaji. Nástup a výstup bude z ľavej strany vozidla zo zastávkového ostrovčeka.
Vybrané spoje linky R1 budú nahradené autobusovou dopravou zo Staničného námestia o 13.07 a 17.07 h a zo Vstupného areálu U. S. Steel o 14.33 a 18.31 h. „Vybrané spoje liniek R1 a R3 budú zo Vstupného areálu U. S. Steel po zastávku OC Optima premávať po protismernej koľaji,“ uviedol DPMK s tým, že sa to týka spojov R1 o 14.11 a 18.11 h a R3 o 14.23 a 18.33 h.
DPMK doplnil, že na zastávkach Valcovne U. S. Steel, Ludvíkov Dvor, Poľov, rázcestie a Perešská budú električky zastavovať na protismernej koľaji. Nástup a výstup bude z ľavej strany vozidla zo zastávkového ostrovčeka.