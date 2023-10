Dopravný podnik mesta Košice vypraví Električku prvej pomoci

Košice 15. októbra (TASR) - V spolupráci so Záchrannou službou Košice Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) opäť vypraví Električku prvej pomoci. Špecialistka pre styk s verejnosťou DPMK Vladimíra Bujňáková uviedla, že ide o edukačný projekt, ktorý sa uskutoční v pondelok (16. 10.) od 13.00 do 17.00 h.



"Pri príležitosti Dňa záchrany života bude v električke Vario s evidenčným číslom 833 prebiehať zaujímavý workshop. Počas neho zdravotnícki záchranári aktívne odprezentujú ukážky postupu prvej pomoci pri náhlom zastavení srdcovej činnosti s použitím defibrilátora," priblížila Bujňáková. Priamo vo vozidle zdravotníci záujemcom tiež zmerajú vitálne funkcie - krvný tlak, pulz, saturáciu krvi i hladinu glykémie.



"Záchranárska električka" bude kopírovať trasu linky č. 2. s odchodmi zo zastávky Havlíčkova a Staničné námestie. "Novinkou bude zaujímavý tematický polep vozidla. Touto akciou nadväzujeme na dlhodobú spoluprácu so záchranármi," uzavrela Bujňáková.