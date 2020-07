Dopravný podnik mesta Prešov nakúpi sedem jazdených autobusov

Prešov 29. júla (TASR) – Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) nakúpi sedem jazdených autobusov za celkovú sumu 42.000 eur. Investíciu z vlastných finančných zdrojov tejto spoločnosti schválili v stredu prešovskí mestskí poslanci.



Dôvodom nákupu je zabezpečenie požadovanej výpravy autobusov, čím sa zmierni ich nedostatok. Nákup zároveň ušetrí finančné prostriedky na ročnom nájomnom jednorázovo o viac ako 25.000 eur.



DPMP v súčasností vlastní 54 autobusov, ktoré nepostačujú potrebám, podnik si tak prenajíma sedem autobusov o dĺžke takmer 11 metrov od Dopravného podniku Bratislava (DPB). Ten vypísal súťaž na odpredaj uvedených autobusov, ktoré sa stali pre túto firmu nadbytočné. Vyvolávacia cena bola 6000 eur za jeden autobus, do súťaže sa neprihlásil žiadny ďalší záujemca, takže vyvolávacia cena v celkovej sume 42.000 eur je zároveň aj kúpnou cenou.



"Prenájom týchto autobusov nás v súčasnosti stojí 5600 eur mesačne. Ročne to predstavuje 67.100 eur. Nákupom spomenutých siedmich autobusov pokryjeme rozdiel hlavne pri štandardných a pokrývame nimi aj nedostatky v kĺbových autobusoch,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek a doplnil, že nákupom DPMP nepokryje potrebu autobusov na výpravu na linky MHD, ale iba zmierni ich nedostatok.



Kupované vozidlá sú vo veku 10 až 11 rokov s priebehom približne 430.000 až 745.000 najazdených kilometrov. "Vzhľadom na reálny stav a priemerný vek autobusov v DPMP očakávame, že tieto autobusy budeme využívať vo výprave minimálne ďalšie tri až štyri roky," doplnil Tomek.



DPMP zároveň modernizuje vozový park. Kupuje šesť nových kĺbových 18-metrových trolejbusov a štyri štandardné 12-metrové trolejbusy. Projekt druhej etapy modernizácie vozového parku MHD v Prešove je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Ministerstva dopravy a výstavby SR. DPMP si uplatnil opciu zo zmluvy uzavretej v roku 2016. Desať trolejbusov, ktoré by mali do Prešova prísť koncom septembra, bude stáť viac ako 5.000.000 eur bez DPH.