< sekcia Regióny
Dopravný podnik mesta Prešov posilňuje spoje k cintorínom
Na všetkých linkách vrátane posilových platí preprava podľa platnej tarify MHD v Prešove.
Autor TASR
Prešov 30. októbra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) posilňuje spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) počas jesenných prázdnin vo štvrtok a v piatok (31. 10.), Sviatku všetkých svätých (1. 11.) a Pamiatky zosnulých (2. 11.). TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Vo štvrtok a v piatok MHD premáva podľa cestovného poriadku pre pracovný deň - prázdniny. „Na cestovných poriadkoch jednotlivých zastávok je preto potrebné sledovať odchody spojov v strednom stĺpci,“ uviedla Šitárová.
DPMP pridá v sobotu a v nedeľu mimoriadne spoje liniek 29, 39 a X. Zároveň budú na linkách 10, 12, 19, 29, 39 vypravené vozidlá s väčšou kapacitou.
Odchody mimoriadnych spojov linky 29 zo zastávky Sídlisko III budú o 10.03 h, 12.03 h, 14.03 h, 16.03 h a 18.03 h. Odchody mimoriadnych spojov linky 39 zo zastávky Sídlisko III budú o 10.45 h, 12.45 h, 14.45 h a 16.45 h.
Linka X bude premávať po trase: Pod Šalgovíkom - Rusínska - Lesík delostrelcov - Vajanského - Hlavná - Masarykova - Rusínska - Arm. Gen. Svobodu - Solivarská - Pod Hrádkom - Cintorín Solivar - Suvorovova - Arm. gen. Svobodu - Pod Šalgovíkom.
Odchody zo zastávky Pod Šalgovíkom od 10.00 h do 17.00 h budú v hodinovom intervale. Zo zastávky Vajanského od 10.09 h do 17.09 h a zo zastávky Cintorín Solivar od 10.31 h do 17.31 h budú rovnako v hodinovom intervale.
Na všetkých linkách vrátane posilových platí preprava podľa platnej tarify MHD v Prešove.
Vo štvrtok a v piatok MHD premáva podľa cestovného poriadku pre pracovný deň - prázdniny. „Na cestovných poriadkoch jednotlivých zastávok je preto potrebné sledovať odchody spojov v strednom stĺpci,“ uviedla Šitárová.
DPMP pridá v sobotu a v nedeľu mimoriadne spoje liniek 29, 39 a X. Zároveň budú na linkách 10, 12, 19, 29, 39 vypravené vozidlá s väčšou kapacitou.
Odchody mimoriadnych spojov linky 29 zo zastávky Sídlisko III budú o 10.03 h, 12.03 h, 14.03 h, 16.03 h a 18.03 h. Odchody mimoriadnych spojov linky 39 zo zastávky Sídlisko III budú o 10.45 h, 12.45 h, 14.45 h a 16.45 h.
Linka X bude premávať po trase: Pod Šalgovíkom - Rusínska - Lesík delostrelcov - Vajanského - Hlavná - Masarykova - Rusínska - Arm. Gen. Svobodu - Solivarská - Pod Hrádkom - Cintorín Solivar - Suvorovova - Arm. gen. Svobodu - Pod Šalgovíkom.
Odchody zo zastávky Pod Šalgovíkom od 10.00 h do 17.00 h budú v hodinovom intervale. Zo zastávky Vajanského od 10.09 h do 17.09 h a zo zastávky Cintorín Solivar od 10.31 h do 17.31 h budú rovnako v hodinovom intervale.
Na všetkých linkách vrátane posilových platí preprava podľa platnej tarify MHD v Prešove.