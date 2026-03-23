Dopravný podnik mesta Prešov pripravil súťaž Veľkonočná pátračka v MHD
Autor TASR
Prešov 23. marca (TASR) - Cestovanie v prešovskej mestskej hromadnej doprave dostane počas tohtoročných veľkonočných sviatkov nový rozmer. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) sa podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka rozhodol originálnym spôsobom motivovať ľudí, aby viac využívali verejnú dopravu, a ukázať všetkým cestujúcim, že aj bežná cesta do práce či školy sa môže zmeniť na malý zážitok. Od pondelka 30. marca do pondelka 6. apríla potrvá nová súťaž s názvom Veľkonočná pátračka v MHD, ktorá je určená pre deti i dospelých.
Vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy budú v spomenutom období umiestnené špeciálne nálepky s motívom veľkonočného vajíčka.
„Stačí ich nájsť, naskenovať QR kód pomocou mobilného telefónu a vyplniť krátky registračný formulár na webovej stránke DPMP. Po jeho odoslaní budú účastníci automaticky zaradení do žrebovania. Každý súťažiaci sa však môže zapojiť do súťaže iba raz. V prípade duplicitných registrácií bude do žrebovania zaradený iba prvý doručený formulár z rovnakej e-mailovej adresy,“ povedal Tomek.
Podrobné informácie, pravidlá a štatút súťaže sú dostupné na webovej stránke DPMP.
