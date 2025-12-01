< sekcia Regióny
Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje Mikulášsku jazdu
S papierovou výzdobou tento rok pomôžu predškoláci zo súkromnej materskej školy.
Autor TASR
Prešov 1. decembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) aj tento rok pripravuje Mikulášsku jazdu. Špeciálne spoje budú premávať v sobotu (6. 12.) po tradičnej trase, cez Hlavnú a Okružnú ulicu. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek s tým, že šikovné a zvedavé deti sa môžu tešiť aj na malé prekvapenie.
Ako uviedol, za zastávkou MHD Na Hlavnej (smer Železničná stanica) bude v sobotu umiestnený Mikulášsky označník, pri ktorom sa bude jazda začínať aj končiť. Na tomto mieste bude pristavený Mikulášsky autobus, ktorý v čase od 13.50 h do 15.40 h vykoná päť jázd, aby mohol odviezť čo najviac malých záujemcov. Pri nástupnej zastávke na Hlavnej ulici bude mať DPMP zriadené stanovište, kde si budú môcť deti vyzdvihnúť špeciálne mikulášske cestovné lístky, ktoré si pri nástupe „štiknú“ v historickom označovači s dierkami.
„Všetci účastníci Mikulášskej jazdy sa môžu tešiť na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Pre šikovné deti, ktoré zarecitujú básničku, bude pripravená sladká odmena a pexeso s autobusmi DPMP. O zábavu v Mikulášskom autobuse sa okrem anjela a čerta postarajú aj členovia folklórneho súboru Rozmarija, ktorí budú hrať priamo v autobuse a dotvárať tak sviatočnú atmosféru,“ povedal Tomek.
S papierovou výzdobou tento rok pomôžu predškoláci zo súkromnej materskej školy. V Mikulášskom autobuse budú vystavené aj výkresy detí, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže na tému Cestuj zdravšie vo svojom meste.
Preprava cestujúcich na spojoch Mikulášskej jazdy je bezplatná. Orientačné časy odchodov špeciálnych mikulášskych spojov vrátane ich trasy sú zverejnené na webstránke DPMP.
Po skončení Mikulášskych jázd bude mikulášsky program pokračovať v centre mesta. V tejto súvislosti bude kompletne uzavretá Hlavná ulica pre automobilovú dopravu vrátane MHD v čase od 15.50 h do 18.00 h.
