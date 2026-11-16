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Dopravný podnik mesta Prešov vypravil do ulíc Vianočný bus
Nový Vianočný bus spoznajú cestujúci už na prvý pohľad podľa výzdoby a grafiky s vianočnými motívmi.
Autor TASR
Prešov 16. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) vypravil v nedeľu (15. 11.) do prešovských ulíc historicky prvý Vianočný bus. Sviatočne vyzdobený trolejbus bude premávať na linkách č. 4, 8 a 38 až do 17. januára 2027. Ako TASR informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, vo Vianočnom buse platí štandardná tarifa MHD v Prešove.
Nový Vianočný bus spoznajú cestujúci už na prvý pohľad podľa výzdoby a grafiky s vianočnými motívmi. Po nastúpení ich privíta sviatočne osvetlený interiér.
„Linky č. 4, 8 a 38 sú najvyťaženejšími v celej sieti prešovskej MHD. DPMP preto vybral trolejbus, ktorý bude jazdiť práve na týchto linkách, aby sviatočnú atmosféru Vianočného busu mohlo zažiť čo najviac ľudí. Tieto tri linky spájajú dve najväčšie prešovské sídliská a obsluhujú aj frekventované zastávky pri železničnej a autobusovej stanici. Linkami č. 4 a 8 sa cestujúci môžu odviezť aj do centra mesta či k dvom veľkým poliklinikám. Linku č. 38 vo veľkej miere využívajú aj študenti, keďže jej trasa vedie popri vysokoškolskom areáli. Vianočný bus sa tak bude pravidelne objavovať na všetkých frekventovaných zastávkach v meste,“ uviedol Tomek.
DPMP chce cestujúcim podľa jeho slov aj v týchto dňoch dopriať pár príjemných minút a priniesť trochu sviatočnej nálady aj na každodenné trasy. Vianočný bus bude súčasťou premávky MHD počas celého adventu, cez vianočné sviatky a jazdiť bude až do polovice januára 2027.
„DPMP okrem toho pripravuje tradičné Mikulášske jazdy, ktoré potešia všetky zvedavé deti. Jazdy sa uskutočnia na sviatok sv. Mikuláša, teda v nedeľu 6. decembra, práve vo Vianočnom buse,“ dodal Tomek.
Nový Vianočný bus spoznajú cestujúci už na prvý pohľad podľa výzdoby a grafiky s vianočnými motívmi. Po nastúpení ich privíta sviatočne osvetlený interiér.
„Linky č. 4, 8 a 38 sú najvyťaženejšími v celej sieti prešovskej MHD. DPMP preto vybral trolejbus, ktorý bude jazdiť práve na týchto linkách, aby sviatočnú atmosféru Vianočného busu mohlo zažiť čo najviac ľudí. Tieto tri linky spájajú dve najväčšie prešovské sídliská a obsluhujú aj frekventované zastávky pri železničnej a autobusovej stanici. Linkami č. 4 a 8 sa cestujúci môžu odviezť aj do centra mesta či k dvom veľkým poliklinikám. Linku č. 38 vo veľkej miere využívajú aj študenti, keďže jej trasa vedie popri vysokoškolskom areáli. Vianočný bus sa tak bude pravidelne objavovať na všetkých frekventovaných zastávkach v meste,“ uviedol Tomek.
DPMP chce cestujúcim podľa jeho slov aj v týchto dňoch dopriať pár príjemných minút a priniesť trochu sviatočnej nálady aj na každodenné trasy. Vianočný bus bude súčasťou premávky MHD počas celého adventu, cez vianočné sviatky a jazdiť bude až do polovice januára 2027.
„DPMP okrem toho pripravuje tradičné Mikulášske jazdy, ktoré potešia všetky zvedavé deti. Jazdy sa uskutočnia na sviatok sv. Mikuláša, teda v nedeľu 6. decembra, práve vo Vianočnom buse,“ dodal Tomek.