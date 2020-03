Dopravný podnik obmedzil v autobusoch výstup a nástup cez predné dvere

Bratislava 12. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) obmedzil od štvrtka nástup a výstup prednými dverami autobusov a trolejbusov. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. Toto dodatočné preventívne opatrenie zaviedol pre spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Predné dvere autobusov a trolejbusov i priestor pri predných dverách sú výrazne označené. "Vyhradenie priestoru pri predných dverách bude taktiež viditeľne označené reflexnou páskou medzi držadlami a oznamom," priblížil Michlík. Dodal, že pri uzatvorených kabínach električiek nebol tento krok potrebný.



Vodiči budú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri nástupe a výstupe ľudí, poznamenal Michlík. Nástup prednými dverami bude aj naďalej podľa neho umožnený nevidiacim ľuďom a znevýhodneným spoluobčanom, ktorí spravidla nastupujú prvými dverami a asistenčné psy sú na prvé dvere priamo natrénované.



"Napriek tomu, že cestujúci a vodiči spravidla neprichádzajú do priameho styku, nechce DPB podceniť účinok prevencie a aj touto cestou prosí cestujúcich o pochopenie nového opatrenia, ktoré je v platnosti do odvolania," uviedol Michlík.



V rámci prevencie začal DPB vodičom pri nástupe do služby merať teplotu. V prípade, že by zamestnanec prišiel do práce so zvýšenou teplotou, nebude mu podľa Michlíka umožnené nastúpiť do služby. Preventívne opatrenia DPB konzultoval aj s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.



"DPB taktiež naďalej pokračuje vo vysokom stupni každodennej dezinfekcie vozidiel a od všetkých zamestnancov požaduje vyplnenie formulára o ich zahraničných cestách v minulých týždňoch," povedal Michlík.