Dopravný podnik plánuje zrenovovať historický autobus Ikarus 280.08

Bratislava 1. februára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje zrenovovať historický autobus Ikarus 280.08. Do podniku bol dodaný v roku 1987 a v uliciach hlavného mesta premával do roku 2003. Bratislavský mestský dopravca predpokladá, že renovácia bude stáť 92.800 eur bez DPH.



DPB zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie výzvu na predkladanie ponúk. Tie sa majú otvárať v stredu (2. 2.). Renovácia má byť kompletná.



Podľa portálu imhd.sk ide o legendárny "harmonikový" autobus. Vozidlo dlhodobo chátralo vo vozovni Jurajov dvor. V rokoch 2011 až 2017 sa nachádzalo v hale vozovne Krasňany, po zrušení depozitára historických vozidiel v Krasňanoch sa opäť vrátilo do Jurajovho dvora a čakalo sa na jeho renováciu.



"Ide o posledné zachované pôvodné bratislavské vozidlo z celkového počtu 761 autobusov, ktoré boli do Bratislavy dodávané v rokoch 1974 až 1991," píše portál.