Dopravný podnik Prešov posilnil v súvislosti s obmedzeniami spoje MHD

Prešov 20. marca (TASR) – Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) operatívne dopĺňa mimoriadne spoje a nahrádza krátke autobusy dlhými. Cieľom je minimalizovanie rizika šírenia nového koronavírusu a zároveň zachovanie dostupnosti spojov pre ľudí, ktorí dochádzajú do zamestnania. Od 17. marca mestská hromadná doprava (MHD) od pondelka do soboty premáva podľa cestovného poriadku platného pre sobotu, v nedeľu platného pre nedeľu.



Vo štvrtok (19. 3.) DPMP nasadil na rannú linku č. 30 zo železničnej stanice kĺbové vozidlo a spoj rannej linky č. 8 s odchodom o 5.23 h zo Sibírskej bol realizovaný dvoma kĺbovými vozidlami súčasne. Od piatka sú počas pracovných dní zavedené spoje linky č. 34 zo Sibírskej o 5.22 h a zo Sídliska III o 5.25 h, ktoré budú obsluhované kĺbovými vozidlami.



"Zavedenie týchto spojov vyžaduje reorganizáciu obehov vozidiel na viacerých linkách, čím vytvoríme časový priestor na zriadenie spomínaných spojov linky č. 34," uviedla vedúca dopravnej prevádzky DPMP Adriana Compeľová.



Tak ako ostatné úrady, inštitúcie a firmy, aj DPMP je podľa jej slov v krízovom režime, pričom príprava a spracovanie zmien cestovného poriadku si vyžaduje istý čas.



"Cestujúcich chceme uistiť, že sa snažíme reagovať čo najflexibilnejšie, aby sme zabezpečili dostatok spojov pre všetkých cestujúcich," vysvetlila Compeľová a doplnila, že každý cestujúci musí mať pri vstupe do vozidla MHD na tvári ochranné rúško, prípadne šatku. Vhodné je aj používanie rukavíc.



"Zrušené sú tlačidlá na otváranie dverí, vodiči otvárajú všetky dvere autobusov automaticky. Zrušené sú tiež všetky zastávky na znamenie, spoje MHD zastavujú na zastávkach vždy automaticky. Zrušený je aj doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča. Cestujúci môžu ako alternatívu využiť SMS cestovný lístok alebo automaty na zastávkach," priblížila Compeľová.



Až do odvolania je obmedzený nástup a výstup prednými dverami. Môžu cez ne nastupovať nevidiaci cestujúci a cestujúci s asistenčnými psami.



Dopravný podnik dočasne zatvoril predajné miesta na sídlisku Sekčov a Sídlisku III. Otvorené ostávajú len predajné miesta na Weberovej ulici a železničnej stanici. Zákazníci môžu na predajné miesto vstupovať len po jednom.



Okrem bežnej údržby DPMP realizuje aj dezinfekciu interiéru autobusov a trolejbusov. Zároveň informuje cestujúcich o preventívnych opatreniach a odporúčaniach na zníženie rizika infekcie priamo vo vozidlách MHD prostredníctvom informačných letákov a na LED obrazovkách.