Dopravný podnik Prešova zaviedol MHD do obce Podhradík

Prešov 2. januára (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zaviedol od pondelka (1. 1.) do obce Podhradík mestskú hromadnú dopravu (MHD). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Ako povedala, dopravný podnik zabezpečuje služby mestskej hromadnej dopravy v Prešove a 11 okolitých obciach. V Podhradíku obsluhu verejnou hromadnou dopravou doposiaľ zabezpečoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) pomocou zmluvného dopravcu SAD Prešov.



"Vzhľadom na potrebu zvyšovania efektivity prevádzky a financovania, ale aj s ohľadom na blížiacu sa integráciu verejnej hromadnej dopravy vstúpili PSK, Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ, obec Podhradík a DPMP do spoločných rokovaní s cieľom vyriešiť obsluhu tejto obce vhodnejším a ekonomicky udržateľnejším spôsobom," povedala Rácová.



Došlo podľa nej k predĺženiu existujúcej linky MHD č. 13 zo súčasnej konečnej vo Vyšnej Šebastovej až do obce Podhradík. Linka 13 premáva na trase Veľká pošta - Čierny most - Rusínska - Jurkovičova - Karpatská - Ľubotice - Pažica - Herlianska - Kamence - Rázc. Vyšná Šebastová - Vyšná Šebastová (Severná) - Nižný koniec - Podhradík a späť.



"V Podhradíku bude autobus zastavovať na dvoch zastávkach. Jedna sa nachádza na mieste pôvodnej zastávky SAD, číslo domu 81 a na konečnej zastávke Podhradík, ktorá sa nachádza na priestranstve pri obecnom úrade, kde sa bude autobus aj otáčať. Dva páry spojov budú skúšobne premávať aj ďalej, až na parkovisko pod zrúcaninu hradu Šebeš, kde vznikne zastávka Pod hradom Šebeš," doplnila Rácová s tým, že zmienené zastávky MHD sa nachádzajú v druhom tarifnom pásme, pričom hranica tarifného pásma ostáva nezmenená.



Premávka MHD bude zabezpečená celotýždenne, a to 13 pármi spojov počas školských pracovných dní a šiestimi pármi spojov počas víkendov a sviatkov.



"Časové polohy spojov nadväzujú na doterajší cestovný poriadok linky 13, vykonané boli drobné posuny odchodov spojov, aby bolo možné zosúladiť požiadavky cestujúcich a obcí," dodala Rácová.