Dopravný podnik v Banskej Bystrici testuje nový elektrobus

Banská Bystrica 14. marca (TASR) – Dopravný podnik mesta Banská Bystrica testuje nový nízkopodlažný elektrobus. Je zelený, má 12 metrov a zmestí sa doň takmer 100 cestujúcich. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že dlhodobým cieľom mesta pod Urpínom je zatraktívňovať verejnú dopravu, aby ju využívalo čoraz viac obyvateľov.



"Elektrobus budeme testovať tri až štyri týždne. Chceme zistiť, či vyhovuje našim cestám a aj cestujúcim. Čas nabíjania elektrobusu je približne sedem hodín. Dojazd vozidla na jedno nabitie je od 120 do 180 kilometrov. V závere si vyhodnotíme, či sa oplatí mať v našom vozovom parku takýto elektrobus aj z ekonomického hľadiska," konštatoval Miroslav Snopko, riaditeľ banskobystrického dopravného podniku.



Marhefková tiež informovala o tom, že samospráva v závere februára podala žiadosť o eurofondy, vďaka ktorým by v meste dostalo novú podobu deväť už existujúcich autobusových zastávok.



Projekt Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici sa zameriava na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu združených zastávok, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy i prímestské spoje.



Ide o zastávky pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, tri zastávky na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, dve zastávky na Rudohorskej ulici či zastávky pri Úsvite v smere na Fončordu.



"Na týchto miestach dochádza často k dopravným kolíziám a blokovaniu dopravy, napríklad z dôvodu, že na niektorých zastávkach neexistujú zastávkové pruhy. Stavebné práce by problémy v jednotlivých lokalitách vyriešili. Verím, že mimorozpočtové zdroje získame a podarí sa nám projekt zrealizovať. Zvýšime tým nielen bezpečnosť dopravy, ale i komfort cestujúcich," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Projekt počíta s vybudovaním betónových pruhov, rekonštrukciou chodníkov s bezbariérovou úpravou či osadením lavičiek a prístreškov. Samospráva myslí aj na vybudovanie bezpečnostných pásov pre nevidiacich či osvetlenie priechodov pre chodcov.