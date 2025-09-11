< sekcia Regióny
Dopravný podnik v Bratislave obnoví flotilu kĺbových autobusov
Súčasťou výbavy bude aj systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa významnú obnovu flotily kĺbových autobusov. Nakúpi 80 nových autobusov SOR NS 18 na dieselový pohon s kapacitou až 177 cestujúcich. Investíciu v hodnote viac než 31 miliónov eur bez DPH financuje bratislavský mestský dopravca z úveru. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár s tým, že podnik má objednaných aj osem kĺbových autobusov s CNG pohonom a desať jednosmerných električiek.
„Nové autobusy prinesú okrem zvýšeného komfortu aj najmodernejšie technológie. Z bezpečnostného hľadiska ide napríklad o výstrahu pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami, systém eliminácie mŕtveho uhla, ochranu pred kybernetickými útokmi či inteligentné prispôsobenie rýchlosti,“ spresnil Vozár.
Súčasťou výbavy bude aj systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti. Nové vozidlá budú vybavené motorom spĺňajúcim emisnú normu Euro 6e. Nahradia tak staršie autobusy s nižším štandardom Euro 5 a priniesť tak majú ekologickejšiu a šetrnejšiu prevádzku.
Vozidlá budú klimatizované. Garančné prehliadky a servisné úkony budú po novom v rámci záruky realizované dodávateľom. „Interiér bude vybavený nehrdzavejúcimi madlami a tyčami, USB zásuvkami, WiFi pripojením, kamerovým systémom a systémom automatického počítania cestujúcich. Samozrejmosťou je aj moderný informačný systém s prestupmi v reálnom čase a farebným vonkajším displejom,“ podotkol hovorca.
Nákup autobusov je výsledkom verejného obstarávania z októbra 2024, ktoré vyhrala spoločnosť SOR Libchavy. Nové vozidlá budú dodané na základe rámcovej dohody najneskôr do 12 mesiacov od zadania objednávky.
„Nové autobusy prinesú okrem zvýšeného komfortu aj najmodernejšie technológie. Z bezpečnostného hľadiska ide napríklad o výstrahu pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami, systém eliminácie mŕtveho uhla, ochranu pred kybernetickými útokmi či inteligentné prispôsobenie rýchlosti,“ spresnil Vozár.
Súčasťou výbavy bude aj systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti. Nové vozidlá budú vybavené motorom spĺňajúcim emisnú normu Euro 6e. Nahradia tak staršie autobusy s nižším štandardom Euro 5 a priniesť tak majú ekologickejšiu a šetrnejšiu prevádzku.
Vozidlá budú klimatizované. Garančné prehliadky a servisné úkony budú po novom v rámci záruky realizované dodávateľom. „Interiér bude vybavený nehrdzavejúcimi madlami a tyčami, USB zásuvkami, WiFi pripojením, kamerovým systémom a systémom automatického počítania cestujúcich. Samozrejmosťou je aj moderný informačný systém s prestupmi v reálnom čase a farebným vonkajším displejom,“ podotkol hovorca.
Nákup autobusov je výsledkom verejného obstarávania z októbra 2024, ktoré vyhrala spoločnosť SOR Libchavy. Nové vozidlá budú dodané na základe rámcovej dohody najneskôr do 12 mesiacov od zadania objednávky.