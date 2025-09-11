Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dopravný podnik v Bratislave obnoví flotilu kĺbových autobusov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Súčasťou výbavy bude aj systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa významnú obnovu flotily kĺbových autobusov. Nakúpi 80 nových autobusov SOR NS 18 na dieselový pohon s kapacitou až 177 cestujúcich. Investíciu v hodnote viac než 31 miliónov eur bez DPH financuje bratislavský mestský dopravca z úveru. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár s tým, že podnik má objednaných aj osem kĺbových autobusov s CNG pohonom a desať jednosmerných električiek.

„Nové autobusy prinesú okrem zvýšeného komfortu aj najmodernejšie technológie. Z bezpečnostného hľadiska ide napríklad o výstrahu pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami, systém eliminácie mŕtveho uhla, ochranu pred kybernetickými útokmi či inteligentné prispôsobenie rýchlosti,“ spresnil Vozár.

Súčasťou výbavy bude aj systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti. Nové vozidlá budú vybavené motorom spĺňajúcim emisnú normu Euro 6e. Nahradia tak staršie autobusy s nižším štandardom Euro 5 a priniesť tak majú ekologickejšiu a šetrnejšiu prevádzku.

Vozidlá budú klimatizované. Garančné prehliadky a servisné úkony budú po novom v rámci záruky realizované dodávateľom. „Interiér bude vybavený nehrdzavejúcimi madlami a tyčami, USB zásuvkami, WiFi pripojením, kamerovým systémom a systémom automatického počítania cestujúcich. Samozrejmosťou je aj moderný informačný systém s prestupmi v reálnom čase a farebným vonkajším displejom,“ podotkol hovorca.

Nákup autobusov je výsledkom verejného obstarávania z októbra 2024, ktoré vyhrala spoločnosť SOR Libchavy. Nové vozidlá budú dodané na základe rámcovej dohody najneskôr do 12 mesiacov od zadania objednávky.
