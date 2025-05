Dopravný podnik v Bratislave vypraví počas víkendu pre deti Cabriobus

Bratislava 31. mája (TASR) - Počas tohto víkendu vypraví Dopravný podnik Bratislava (DPB) pre malých fanúšikov verejnej dopravy Cabriobus. Urobí tak pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Cabriobus bude premávať v Bratislave z Patrónky na Železnú studničku. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



„Otvorený autobus s panoramatickým výhľadom ponúkne deťom i rodičom nevšedný zážitok spojený s výletom do prírody. Cabriobus bude premávať oba dni od 9.00 do 19.00 h v hodinových intervaloch a jazda jedinečným Cabriobusom bude pre všetkých cestujúcich bezplatná,“ priblížil Vozár. Dodal, že pre deti budú mať na palube pripravené aj malé prekvapenie.



Zo Železnej studničky môžu cestujúci podľa hovorcu pokračovať na výlet #sMHDpozelenej linkou 43 premávajúcou do Lesoparku. Pripomína, že počas víkendu sú k dispozícii aj ďalšie sezónne rekreačné linky - Kolibu s Kamzíkom spája linka 144 a z Peknej cesty k Horárni Krasňany môžu cestujúci využiť linku 154.