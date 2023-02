Dopravný podnik v Martine prepravil v roku 2022 vyše 4,5 milióna osôb

Martin 22. februára (TASR) - Dopravný podnik mesta Martin (DPMM) prepravil za prvý rok fungovania viac ako 4,5 milióna cestujúcich. Mesto spustilo podľa hovorkyne Zuzany Kalmanovej DPMM 1. januára 2022 s cieľom zaviesť ekologickú dopravu a prinavrátiť cestujúcich do autobusov.



Doplnila, že 35 nových autobusov na stlačený zemný plyn CNG celkovo najazdilo viac ako 2,41 milióna kilometrov. "O kvalite služieb dopravného podniku svedčí aj fakt, že počet prepravených osôb sa postupne zvyšoval. Kým v januári 2022 autobusy týždenne prepravili približne 52.000 osôb, v novembri to už bolo viac ako 110.000 osôb. Aj vďaka dopravnému podniku sa v meste vybudovala veľkokapacitná čerpacia stanica na CNG, ktorá je prístupná i širokej verejnosti," uviedla.



"Založiť fungujúci moderný a ekologický dopravný podnik bol prinajmenšom odvážny plán. Museli sme vybudovať úplne všetko od základov. Dnes máme mestský dopravný podnik, ktorý spoľahlivo funguje. Som hrdý na celý tím, ktorý to dokázal," zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.



DPMM získal vo februári 2023 grant na refundáciu nákupu deviatich nových autobusov. "DPMM dnes vie flexibilne reagovať a meniť jednotlivé spoje či harmonogramy, aby vyhovel požiadavkám obyvateľov. Za najdôležitejšie považujem, že aj napriek súčasnej ekonomickej situácii sa nám stále darí udržiavať mestskú dopravu bezplatnú pre seniorov, deti do šiestich rokov a rodičov, ktorí ich sprevádzajú," dodal martinský primátor.