Dopravný podnik v Prešove chce kampaňou osloviť nových cestujúcich

Prešov 16. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) spustil vo štvrtok (15. 5.) komunikačnú kampaň s názvom „Poď na bus, to je tvoja mapka“, zameranú na podporu cestovania v MHD a zvýšenie atraktivity verejnej dopravy. Súčasťou kampane budú vtipné a zároveň edukačné videá, v ktorých sa objavia tváre obľúbených influencerov a prešovských hercov. TASR o tom informoval hovorca dopravného podniku Vladimír Tomek.



V prešovskej MHD sa v roku 2024 podľa jeho slov prepravilo takmer 38 miliónov cestujúcich. Z pohľadu uplynulých piatich rokov ide o rastúci trend záujmu o cestovanie verejnou dopravou. DPMP však chce toto číslo ešte zvýšiť, a preto sa rozhodol osloviť aj ďalších ľudí, ktorí MHD doteraz využívali len minimálne, prípadne vôbec.



„Zvolili sme modernú a odľahčenú formu kampane, ktorá zanechá v ľuďoch pozitívne emócie a zároveň nikoho neurazí. Postupne predstavíme verejnosti všetky výhody cestovania v MHD prostredníctvom krátkych videí, ktoré budú pribúdať na našich sociálnych sieťach. Všetko podstatné sa cestujúci dozvedia aj priamo na LED obrazovkách v autobusoch a trolejbusoch,“ uviedol výkonný riaditeľ DPMP Karel Hirman.



Kampaň bude prebiehať na sociálnych sieťach. Hlavnou úlohou influencerov a hercov bude pútavou formou motivovať ľudí, aby začali využívať MHD, keď idú do práce, na nákupy, k lekárovi alebo na výlety. V rámci komunikačnej kampane budú odprezentované hlavné výhody MHD oproti cestovaniu autom.



Kampaň poukáže na to, že jazda MHD je lacnejšia než jazda autom, ako aj na to, že verejná doprava produkuje výrazne menej emisií CO2 v prepočte na jedného cestujúceho. Jedným z argumentov je i pohodlnosť cestovania v MHD, úspora času a tiež, že v dopravnej špičke môže byť MHD rýchla.