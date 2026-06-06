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Dopravný podnik vypraví cabriobus na trasu Patrónka-Železná studnička
Cabriobus bude premávať oba dni od 9.00 do 19.00 h v hodinových intervaloch.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) pozýva na víkendový (6. - 7. 6.) výlet do prírody. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí (MDD) vypraví na trasu Patrónka - Železná studnička cabriobus, teda autobus s otvorenou strechou. Jazda ním bude bezplatná. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Počas soboty a nedele vypravíme obľúbený cabriobus s otvorenou strechou, ktorý ponúkne jedinečný výhľad na bratislavský lesopark. Jazda bude pre všetkých cestujúcich bezplatná a pre deti máme na palube pripravené aj malé prekvapenie,“ priblížil Vozár.
Cabriobus bude premávať oba dni od 9.00 do 19.00 h v hodinových intervaloch.
Na Železnej studničke sa pritom výlet podľa hovorcu skončiť nemusí. Kto chce objavovať prírodu ďalej, môže prestúpiť na rekreačnú linku 43 na Kačín alebo do lesoparku. Počas víkendov premávajú aj ďalšie sezónne rekreačné linky. Linka 144 vyvezie záujemcov na Kamzík a linka 154 k horárni Krasňany.
„Počas soboty a nedele vypravíme obľúbený cabriobus s otvorenou strechou, ktorý ponúkne jedinečný výhľad na bratislavský lesopark. Jazda bude pre všetkých cestujúcich bezplatná a pre deti máme na palube pripravené aj malé prekvapenie,“ priblížil Vozár.
Cabriobus bude premávať oba dni od 9.00 do 19.00 h v hodinových intervaloch.
Na Železnej studničke sa pritom výlet podľa hovorcu skončiť nemusí. Kto chce objavovať prírodu ďalej, môže prestúpiť na rekreačnú linku 43 na Kačín alebo do lesoparku. Počas víkendov premávajú aj ďalšie sezónne rekreačné linky. Linka 144 vyvezie záujemcov na Kamzík a linka 154 k horárni Krasňany.