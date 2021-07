Dopravu na bratislavskom Moste Lafranconi komplikujú pokazené vozidlá

Bratislava 1. júla (TASR) - Dopravu v Bratislave aktuálne komplikujú pokazené auto a kamióny na Moste Lafranconi. Vodiči hlásia zdržanie aj na diaľnici D2 za Plaveckým Štvrtkom smerom do Bratislavy, a to minimálne 90 minút.



Zelená vlna RTVS spresňuje, že na Moste Lafranconi je smerom do Petržalky v pravom pruhu pokazené auto. O niečo ďalej za mostom v odbočovacom pruhu z diaľnice D2 na diaľnicu D1 do Petržalky blokuje pravý pruh pokazený kamión.



Stella centrum informuje, že vodiči sa na D2 v smere do Bratislavy zdržia minimálne 90 minút. Na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca musia šoféri rátať so zdržaním 20 minút.