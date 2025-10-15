< sekcia Regióny
Dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou obnovili po jednej koľaji
Železnice Slovenskej republiky v utorok večer finišovali s opravami trate a zvyšky poškodených vlakov boli už z miesta odvezené.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava obnovili po jednej traťovej koľaji. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti.
„Vlaky úsekom prechádzajú zníženou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu,“ uviedol vlakový dopravca.
Ministerstvo dopravy avizovalo, že dopravu na železničnej trati medzi Jablonovom nad Turňou a Lipovníkom v okrese Rožňava pravdepodobne obnovia v utorok pred polnocou. Železnice Slovenskej republiky v utorok večer finišovali s opravami trate a zvyšky poškodených vlakov boli už z miesta odvezené.
Vlaky prestali týmto úsekom premávať pre pondelkovú (13. 10.) zrážku rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran pri obci Jablonov nad Turňou. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.
Polícia pre nehodu začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie nehody vedie aj Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Paralelne prebieha aj vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
