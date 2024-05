ZDRŽÍTE SA: Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú kolóny i nehoda

Bratislava 21. mája (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno nehody a kolóny. Informuje o tom dopravný servis Stella centrum a Zelená vlna RTVS.



V Bratislave na ceste II/505 za Volkswagenom smerom na Bory si vodiči postoja v kolóne 40 minút. Nehoda je na Bajkalskej ulici smerom do centra. Vodiči sa tam zdržia desať minút. Kolóna je aj na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca, Zelená vlna hlási desaťminútové zdržanie.



Vodiči si podľa Stella centra počkajú do desiatich minút na Račianskej ulici v smere do centra a tiež v úseku Cesta na Senec, a to pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú ulicu.