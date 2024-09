Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno nehody a kolóny

Bratislava 24. septembra (TASR) - Dopravu v hlavnom meste Bratislava a jeho okolí komplikujú v utorok ráno nehody a kolóny. Na webe o tom informujú dopravné servisy Stella centrum a Zelená vlna.



Nehoda je v Bratislave v pripájači na Einsteinovu ulicu smerom z Mosta Lanfranconi. Zrazili sa tam dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Druhá nehoda je na diaľnici D4 za Lužným mostom smerom do Rakúska. Taktiež sa tam zrazili dve osobné autá a blokovaný je ľavý pruh.



Zelená vlna hlási kolónu na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 a aj po ceste I/2. Zdržanie je 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť podľa dopravného servisu v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina.



V smere zo Záhorskej Bystrice do Lamača je zdržanie do 20 minút. Do polhodiny si vodiči počkajú z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji a do 15 minút z Dunajskej Lužnej do Rovinky.