ZDRŽÍTE SA: Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú kolóny
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Dvadsaťminútové zdržanie je v Bratislave na diaľnici D1 od letiska smerom do Petržalky. Na Prístavnom moste smerom do Petržalky blokuje ľavý pruh pokazená dodávka. Taktiež 20 minút si vodiči postoja na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 aj po starej ceste.
Ďalšie kolóny sú v Bratislave na Račianskej ulici smerom do centra a na Nábreží smerom z Karlovej Vsi. Zdržanie v oboch úsekoch je 20 minút. Polhodinová kolóna je aj v Rovinke smerom do Bratislavy.
Dopravný servis Stella centrum hlási kolóny na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač do desiatich minút, na diaľnici D4 Stupava - Devínska Nová Ves tiež do desiatich minút. Do 15 minút je zdržanie v úseku Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač.
