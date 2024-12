ZDRŽÍTE SA: V Tuneli Sitina smerom na Most Lanfranconi sa zrazili autá

Bratislava 17. decembra (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikuje v utorok podvečer nehoda aj kolóny. V Bratislave v Tuneli Sitina smerom na Most Lanfranconi sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Pravý pruh je prejazdný. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.



Ďalej priblížila, že o niečo ďalej na Moste Lanfranconi smerom na Maďarsko blokuje pravý pruh odstavené osobné auto. Kryje ho svetelná šípka. Je tam 20-minútové zdržanie. Dopravný servis Stella centrum informuje, že v úseku Stupava - Lamač - Mlynská dolina na diaľnici D2 je zdržanie do 25 minút.



Vodiči si 20 minút postoja v kolóne na Bajkalskej ulici smerom na Prístavný most. Kolóna je aj v Bratislave na Tomášikovej smerom na Gagarinovu. Zelená vlna hlási 15-minútové zdržanie.