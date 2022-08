Dopravu v Bratislave komplikujú nehody, tvoria sa kolóny

Bratislava 24. augusta (TASR) - Dopravu v Bratislave aktuálne komplikujú nehody, na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu hlásia na križovatke Bajkalská a Záhradnícka smerom na Prievozskú. Podľa Zelenej vlny sa premávka mierne spomaľuje. Stella centrum upozorňuje na nehodu na diaľnici D2 na Moste Lanfranconi, v smere do Mlynskej doliny. "Dve nehody v rozstupe blokujú jeden jazdný pruh, v úseku rátajte s výrazným zdržaním," uviedlo.



V Bratislave by mali vodiči rátať s kolónami aj na Račianskej. Pred železničným podjazdom Vinohrady, v smere od centra sa zdržia do desiatich minút. Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1, v smere od Zlatých Pieskov na Prístavný most a do Petržalky. Zdržanie by podľa Stella centra nemalo presiahnuť päť minút.



Vodiči by mali rátať so zdržaním aj na diaľnici D2. Za tunelom Sitina, v smere do Stupavy sa tvoria takmer 20-minútové kolóny. Stella centrum upozorňuje, že v úseku pracujú cestári.