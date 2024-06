ZDRŽÍTE SA: Dopravu v Bratislave komplikujú viaceré nehody i kolóny

Bratislava 11. júna (TASR) - Dopravu v Bratislave komplikujú v utorok ráno viaceré dopravné nehody i kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



Premávka sa spomaľuje v dôsledku nehôd v Petržalke na križovatke ulíc Bosákova a Šustekova. Ďalšia dopravná nehoda sa stala na križovatke ulíc Prievozská a Bajkalská. Aj tam musia vodiči počítať so zdržaním.



V kolónach si vodiči postoja približne 15 minút na bratislavskej D1 pred Prístavným mostom smerom zo Senca i vo Vrakuni na Ráztočnej ulici smerom do centra. Stellacentrum informuje o 15-minútovej kolóne aj na diaľnici D2 v smere z Lozorna do Bratislavy.