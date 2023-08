Dopravu v centre Piešťan obmedzí montáž značiek a značenie parkovania

Piešťany 24. augusta (TASR) - Od polovice septembra zhruba dva mesiace bude čiastočne obmedzovať dopravu v centre Piešťan montáž dopravných značiek a nové značenie parkovacích miest. Súvisí to s aplikáciou koncepcie statickej dopravy do praxe i so zmenami, ktoré prináša tzv. chodníková novela. Informoval o tom referent pre komunikáciu radnice Martin Ričány.



"Značenie parkovacích miest sa dotkne občanov, ktorí parkujú v centrálnej mestskej zóne. Budú musieť svoje vozidlá počas realizácie z danej ulice preparkovať na iné miesto. Harmonogram prác a konkrétny deň, keď sa budú čiary na jednotlivých uliciach značiť, dáme verejnosti včas vedieť," uviedol. Ulica, na ktorej sa bude značenie realizovať, bude vopred označená dopravnými značkami.



Koncepciu statickej dopravy v Piešťanoch schválilo mestské zastupiteľstvo vlani v júni. Na tohtoročnom júnovom zasadnutí poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta, ktoré vstúpi do platnosti 1. januára 2024. V prípade parkovania na chodníkoch nebude na základe novely zákona o cestnej premávke možné od 1. októbra 2023 parkovať na chodníku mimo vyznačeného miesta, a to ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov.